Один человек погиб и трое пострадали в ДТП на трассе в Нижегородской области 15 января Фото: "КП" Архив

В субботу, 15 января, в Лысковском районе Нижегородской области произошло ДТП – на дороге столкнулись три автомобиля. По предварительным данным ГУ МВД России по региону, в результате аварии погиб один человек.

Согласно официальным данным, трагедия произошла на 510 км автодороги «М7 - Волга» в Лысковском районе в 11:20. В пресс-службе ведомства сообщили, что водитель автомобиля Нива направлялся в сторону Нижнего Новгорода. При крутом спуске он не выбрал безопасную дистанцию и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Лексус», который, в свой очередь, въехал в «Мазду».

- В результате ДТП водитель автомобиля Нива от полученных травм скончался в карете скорой медицинской помощи, а три пассажира, том числе один несовершеннолетний, получили различные травмы, - пояснили в ведомстве.

Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.