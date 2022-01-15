Нижегородские врачи достали корень зуба из носа пациентки Фото: @dr.belozerovgrigoriy

Нижегородские врачи достали корень зуба, который попал в носовую пазуху пациентки. Об этом сообщил заведующий ЛОР-отделением городской больницы №35 Нижнего Новгорода Григорий Белозеров в своем Instagram.

- Что может быть одновременно своим, родным и чужеродным? Правильно, корень зуба в пазухе, - написал Григорий Белозеров.

По словам заведующего ЛОР-отделением городской больницы №35 Нижнего Новгорода, корень зуба попал в нос пациентки во время операции по его удалению. Около года нижегородка жаловалась на частые приступы головной боли, заложенность носа и гнойные выделения.

Нижегородские врачи достали корень зуба из носа пациентки Фото: @dr.belozerovgrigoriy

Нижегородские врачи смогли эндоскопически удалить корень зуба пациентки. На данный момент известно, что женщина уже восстанавливается после операции. Затем ей предстоит лечение у имплантолога и челюстно-лицевого хирурга.

Кроме того сообщается, что пациентка восстанавливается после операции. Дальнейшее лечение будут производить челюстно-лицевой хирург и имплантолог.

Ранее сообщалось, что двое нижегородцев обратились в больницу с жалобами на тараканов в ушах.

- Тараканы в голове! Это не фигура речи, а инородное тело в ухе! За неделю сразу два таких случая у нижегородцев. Заползли дома, в самых обычных квартирах, в нормальных санитарных условиях, - написал Алексей Никионов.

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