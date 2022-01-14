Мужчина с четырехлетним ребенком отравились угарным газом в Павлове.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Очередное отравление угарным газом в Нижегородской области – на этот раз пострадали 30-летний житель Павлова и его маленький ребенок. Сразу после отравления оба они были доставлены в больницу.
- Проснувшись утром 14 января, глава семейства сразу почувствовал головокружение, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – Спустившись в подвал, где находилось газовое оборудование, он обнаружил в дымоходе снежный конденсат. Сразу после этого мужчина открыл все окна и двери, а затем вызвал медиков.
Всех пострадавших тут же доставили в больницу. К счастью, четырехлетний ребенок там не задержался – сразу после оказания медицинской помощи его отпустили. Готовится к выписке и сам глава семейства.
Сейчас по факту данного отравления нижегородскими следователями организована доследственная проверка, в ходе которой им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. В частности, сейчас они обследуют газовое оборудование и все коммуникации. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним, это уже не первый подобный случай нынешней зимой. Буквально в декабре 2021 года в Нижнем Новгороде угарным газом отравилась целая многодетная семья. ЧП произошло на улице Пушкина. К счастью, обошлось без жертв.
- Вечером 19 декабря из квартиры на улице Пушкина в Советском районе Нижнего Новгорода в больницу были доставлены пять человек с признаками отравления угарным газом, -рассказывали тогда следователи. – По предварительным данным, пострадали малолетние дети в возрасте от 4 до 8 лет и их мать. Все пострадавшие госпитализированы.
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