Афериста-лжесантехника задержали в Нижнем Новгороде

Подозреваемым оказался 37-летний житель Нижегородской области. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде задержали афериста, который под видом сотрудника ЖКХ обокрал пенсионерку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Инцидент произошел в Ленинском районе. По словам 85-летней женщины, она возвращалась из магазина и сама не заметила, как посторонний мужчина вместе с ней зашел в её квартиру.

- Он представился сантехником, сказал, что у нас на пятом этаже авария и надо проверить систему отопления. Ходил по комнатам, трогал батареи, - вспоминает бабушка.

После этого «сантехник» спешно покинул жилище, а старушка кинулась проверять свои вещи и не обнаружила на своем месте сумки.

- Я даже не видела, как он в зал заходил и сумку забрал. В ней лежали паспорт и старенький кошелек, в котором хранились деньги 6500 рублей и банковская карточка, - говорит пенсионерка.

С карты злоумышленник деньги списать не смог, поскольку не сумел подобрать код, и она заблокировалась.

Потерпевшая обратилась в полицию, и вскоре предполагаемого вора задержали. Им оказался 37-летний житель Нижегородской области. Он признался и раскаялся в содеянном, а также рассказал, что потратил деньги на личные нужды.

Сейчас он заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Теперь полиция ищет нижегородцев, которые стали жертвами афериста-лжесантехника. Если вы или ваши родственники пострадали от противоправных действий данного лица, об этом необходимо сообщить в полицию по телефонам 268-61-10, 268-43-00 или по каналу связи 02 (102 – с мобильного телефона).

Напомним, в праздничные выходные сразу четыре пожилые жительницы Дзержинска стали жертвами телефонных мошенников, которые выманили у пенсионерок в общей сложности более миллиона рублей.