Унитаз-трон и таксофон в прихожей: Эксклюзивная однушка площадью 100 «квадратов» в центре Нижнего Новгорода продаётся за 71 млн рублей

Входная дверь имитирует советский лифт, а в прихожей висит таксофон. Фото: Авито.

В Нижнем Новгороде выставили на продажу необычную квартиру. Студия площадью 100 квадратных метров расположена в доме прямо напротив кремля и имеет очень нестандартный дизайн интерьера. Стоимость квартиры составляет 71 миллион рублей, объявление размещено на сайте «Авито».

Квартира находится на третьем этаже дома №1 по улице Минина, расположенного в непосредственной близости от кремля, Нижневолжской набережной и Чкаловской лестницы.

В одном пространстве расположено сразу несколько зон. Фото: Авито.

В квартире в одном пространстве соединены гостиная, кухня-столовая, спальня, бар, прихожая и кабинет. Интерьер жилища выполнен в стиле «эклектика»: здесь сочетаются сразу множество направлений – лофт, арт-деко, классицизм, кантри, минимализм и прочее. Буйство фантазии дизайнера просто поражает. Чего стоит только таксофон в прихожей, входная дверь в виде советского лифта, ангел с автоматом под потолком или унитаз в форме трона.

В дизайне интерьера буйство фантазии и смешение стилей. Фото: Авито.

- Старинные серебряные подносы, выполняющие роль багетов для объемных картин, старое колесо от «Школьника», реставрированные предметы и декор с блошиных рынков 5-ти континентов, - разве это не вызывает желание побывать в этом буйстве фантазии и реальности, и вживую потрогать, и увидеть все это? – задаются вопросом авторы объявления.

Унитаз-трон и ангел с автоматом под потолком. Фото: Авито.

Отмечается, что квартира полностью укомплектована мебелью и бытовой техникой, вместе с которой и продается. К элитному жилью прилагается подсобное помещение во дворе.