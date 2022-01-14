Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 14 января 2022 года: Количество заболевших коронавирусом в Нижегородской области за сутки увеличилось в 4 раза Фото: "КП" Архив

По данным на 01:00 14 января 2022 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 234 531 человек. Только за минувшие сутки на территории региона было выявлено 647 новых случаев - cуточная заболеваемость выросла в 4 раза.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 878 человек. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 221 151 житель Нижегородской области.

К сожалению, количество смертей в регионе достигло 10 133, а за последние сутки тридцать четыре человека не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области на 14 января Фото: Яндекс

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (21 803) и на Бору (11 146). Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (500) и Спасском районе (499).

По ежедневной заболеваемости COVID-19 Нижегородская область сейчас занимает четвёртое место. Выше находятся Москва (5 490 человек), Санкт-Петербург (1 839 человек) и Московская область (1 556 человека).

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