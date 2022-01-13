Втягивал подростков: 20-летнего нижегородца подозревают в вербовке террористов

Молодого слесаря подозревают в вербовке подростков в террористическую организацию. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего жителя деревни Афонино. По данным следствия, молодой человек втягивал подростков в террористическую организации.

Напомним, впервые информация об этой истории появилась еще в первые дни нового года. По материалам центра по противодействию экстремизму, оперативники выяснили, что подозреваемый в декабре 2021 года с помощью мессенджера вовлекал людей в участие в деятельности международной террористической организации «Исламское государство», запрещённой на территории Российской Федерации. Также он пропагандировал идеологические догматы этой организации.

- По версии следствия, он создал в мессенджере специальный чат, где склонял несовершеннолетних к участию в террористической организации, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. - При проведении обыска по месту его жительства следователями СК изъяты предметы, подтверждающие причастность к совершенному преступлению.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Склонение, вербовка в совершение участия в террористической организации». Свою вину в совершении этого преступления обвиняемый признал. По решению суда в настоящее время он уже заключен под стражу. Расследование этого уголовного дела продолжается.