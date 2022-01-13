Суд арестовал предполагаемого убийцу нижегородского депутата. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В Нижегородской области продолжается расследование громкого уголовного дела об убийстве депутата Валентина Розина. Напомним, трагедия произошла вечером 11 января в рабочем посёлке Ковернино: пуля попала Розину в область печени. Пострадавшего доставили в местную больницу, где он скончался в реанимации, но успел сообщить, кто в него выстрелил. Задержать предполагаемого убийцу удалось в самом Нижнем Новгороде – он нагрянул в свою квартиру в Советском районе, а затем был задержан сотрудниками ГИБДД. Сегодня в Ковернинском районном суде ему была избрана мера пресечения.

- 13 января суд удовлетворил ходатайство следователя о заключении обвиняемого под стражу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. - По версии следствия, 11 января 2022 года в вечернее время в р.п. Ковернино обвиняемый в ходе ссоры с предпринимателем произвел в него выстрел из огнестрельного оружия, после чего скрылся с места преступления. Сейчас по данному делу назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе медицинская, баллистическая, молекулярно-генетическая.

Уже известно, что под арестом обвиняемый мужчина проведет как минимум два месяца. Свою вину в совершенном преступлении он так и не признал.

Как установили следователи СК, обвиняемый работал под руководством потерпевшего. Погибший был предпринимателем, занимался лесозаготовками и производством строительных материалов. Мотив совершенного противоправного деяния будет установлен в ходе предварительного следствия.

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