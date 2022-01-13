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Происшествия13 января 2022 15:09

Суд арестовал предполагаемого убийцу нижегородского депутата

Под стражей он проведет как минимум два месяца
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Суд арестовал предполагаемого убийцу нижегородского депутата.

Суд арестовал предполагаемого убийцу нижегородского депутата.

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В Нижегородской области продолжается расследование громкого уголовного дела об убийстве депутата Валентина Розина. Напомним, трагедия произошла вечером 11 января в рабочем посёлке Ковернино: пуля попала Розину в область печени. Пострадавшего доставили в местную больницу, где он скончался в реанимации, но успел сообщить, кто в него выстрелил. Задержать предполагаемого убийцу удалось в самом Нижнем Новгороде – он нагрянул в свою квартиру в Советском районе, а затем был задержан сотрудниками ГИБДД. Сегодня в Ковернинском районном суде ему была избрана мера пресечения.

- 13 января суд удовлетворил ходатайство следователя о заключении обвиняемого под стражу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. - По версии следствия, 11 января 2022 года в вечернее время в р.п. Ковернино обвиняемый в ходе ссоры с предпринимателем произвел в него выстрел из огнестрельного оружия, после чего скрылся с места преступления. Сейчас по данному делу назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе медицинская, баллистическая, молекулярно-генетическая.

Уже известно, что под арестом обвиняемый мужчина проведет как минимум два месяца. Свою вину в совершенном преступлении он так и не признал.

Как установили следователи СК, обвиняемый работал под руководством потерпевшего. Погибший был предпринимателем, занимался лесозаготовками и производством строительных материалов. Мотив совершенного противоправного деяния будет установлен в ходе предварительного следствия.

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