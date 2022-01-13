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Происшествия13 января 2022 7:30

Предполагаемый убийца нижегородского депутата не признал свою вину

В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
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Предполагаемый убийца нижегородского депутата не признал свою вину.

Предполагаемый убийца нижегородского депутата не признал свою вину.

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В Нижегородской области продолжается расследование громкого убийства депутата Валентина Розина. Напомним, трагедия произошла вечером 11 января в рабочем посёлке Ковернино: пуля попала Розину в область печени.

Пострадавшего доставили в местную больницу, где он скончался в реанимации, но успел сообщить, кто в него выстрелил. Поиски его убийцы продолжались несколько часов – в городе был введен план «перехват», прочесывались леса. Однако задержать предполагаемого убийцу удалось в самом Нижнем Новгороде – он нагрянул в свою квартиру в Советском районе, а затем был задержан сотрудниками ГИБДД. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

В ходе обыска было изъято охотничье ружье.

В ходе обыска было изъято охотничье ружье.

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

- В настоящее время ему предъявлено обвинение в убийстве. Вину в совершении преступления обвиняемый не признал, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. - Как установили следователи СК, обвиняемый работал под руководством потерпевшего. Погибший был предпринимателем, занимался лесозаготовками и производством строительных материалов. Мотив совершенного противоправного деяния будет установлен в ходе предварительного следствия.

В ближайшее время следователи подадут ходатайство о заключении подозреваемого под стражу. В ходе обыска было изъято охотничье ружье и патроны. Расследование уголовного дела продолжается.

Также были обнаружены патроны.

Также были обнаружены патроны.

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Напомним, Валентин Розин родился и всю жизнь прожил в Ковернинском районе, здесь же была сосредоточена и его трудовая деятельность. В нулевые он открыл собственный бизнес в сфере лесозаготовок, а позднее стал руководить строительной фирмой. Последние 11 лет он занимался депутатской деятельностью в родном районе.

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