Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 13 января 2022 года: У 152 нижегородцев диагностировали коронавирус за сутки Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным на 01:00 13 января 2022 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 233 884 человека. Только за минувшие сутки на территории региона было выявлено 152 новых случая.

Также, с начала пандемии переболели коронавирусом уже 220 273 жителя Нижегородской области. Число новых выздоровевших пациентов за сутки достигло 694 человека.

К сожалению, за последние сутки двадцать один человек не смог побороть коронавирусную инфекцию, число умерших сейчас составляет уже 10 099 человек.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области на 13 января Фото: Яндекс

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (21 747) и на Бору (11 128). Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (500) и Спасском районе (499).

По ежедневной заболеваемости COVID-19 Нижегородская область сейчас занимает четвёртое место. Выше находятся Москва (4 008 человек), Санкт-Петербург (1 659 человек) и Московская область (1 238 человека).

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