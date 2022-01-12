«Дошел до дома и вызвал скорую»: Стали известны подробности убийства нижегородского депутата

Видео задержания убийцы нижегородского депутата появилось в сети. ФОТО: МВД России.

Главной криминальной новостью сегодняшнего дня остается убийство депутата Ковернинского района Валентина Розина. Напомним, трагедия произошла вечером 11 января в рабочем посёлке Ковернино: пуля попала Розину в область печени. Пострадавшего доставили в местную больницу, где он скончался в реанимации, но успел сообщить, кто в него выстрелил.

Поиски его убийцы продолжались несколько часов – в городе был введен план «перехват», прочесывались леса. Однако задержать предполагаемого убийцу удалось в самом Нижнем Новгороде – он нагрянул в свою квартиру в Советском районе, а затем был задержан сотрудниками ГИБДД. Тем временем появляются все более шокирующие подробности этого страшного преступления.

- Вечером 11 января в депутата выстрелили из охотничьего ружья, - рассказал «КП-Нижний Новгород» источник в правоохранительных органах. – Сразу после ранения пострадавший смог самостоятельно дойти до дома и даже вызвать скорую помощь. Сразу после этого его доставили в больницу, где во время операции он скончался.

Сейчас главным подозреваемым по делу является 39-летний Сергей С. Известно, что ранее он уже был судим.

- Этот мужчина работал бригадиром в компании «Русский лес», принадлежавшей депутату, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Накануне между ними вспыхнул конфликт, и пострадавший грозился его уволить.

Что в действительности стало причиной убийства, предстоит выяснить следствию. Пока отрабатывается несколько версий. В частности, по одной из них причиной мог стать конфликт на работе по другой – ревность. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Его расследование уже взято на контроль руководства регионального управления Следственного комитета.

- В настоящее время мужчина доставлен в следственное управление СК России по Нижегородской области, с ним работают следователи и следователи-криминалисты, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по региону.

Тем временем было опубликовано видео задержания предполагаемого убийцы депутата и то, как он посещал свою квартиру. На кадрах видно, что мужчина на подходе к дому был совершенно спокоен - на входе пропустил бабушку, спокойно поднимается по лестнице. И это несмотря на то, что с момента убийства прошло меньше суток.

Напомним, Валентин Розин родился и всю жизнь прожил в Ковернинском районе, здесь же была сосредоточена и его трудовая деятельность. В нулевые он открыл собственный бизнес в сфере лесозаготовок, а позднее стал руководить строительной фирмой. Последние 11 лет он занимался депутатской деятельностью в родном районе.

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