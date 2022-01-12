Оттепель и «барическая пропасть» ожидает нижегородцев 14 января. Фото: Иван МАКЕЕВ

Не успели нижегородцы отойти от затяжного снегопада, который шел двое суток, как синоптики предупредили о новых сюрпризах погоды. 14 января в Нижнем Новгороде ожидается оттепель и очередная обильная метель с сильным ветром.

Согласно прогнозу «Гисметео», потепление будет резким. Если еще в четверг температура воздуха будет составлять -8…-13 градусов, то уже в пятницу днем столбики термометров покажут 0 градусов, однако в «плюс» температура не уйдет, а в выходные вновь обещают умеренный мороз.

Вместе с этим в пятницу метеорологи прогнозируют сильный снегопад, сравнимый с тем, что город пережил 10-11 января. Порывы юго-западного ветра будут достигать 16 метров в секунду.

Кроме того, в этот день ожидается резкий скачок атмосферного давления: если в четверг оно прогнозируется на уровне 759 мм. рт. ст., то в пятницу этот показатель упадёт до 718 мм. рт. ст. Такое резкое падение атмосферного давления синоптики называют «барической пропастью»: его могут ощутить на себе не только метеочувствительные люди, но и все остальные.

В Нижнем Новгороде меж тем продолжается ликвидация последствий снегопада, который шел два дня. 11 января город настиг очередной снежный коллапс: гигантские пробки, толпы народа на остановках, переполненный транспорт – всё это стало приметой вчерашнего дня. Дорожная техника до сих пор работает в круглосуточном режиме. Основные магистрали по поручению мэра Юрия Шалабаева коммунальные службы должны были расчистить ко вчерашнему вечеру, а сегодня продолжится работа во дворах и на второстепенных проездах.