Нижегородские сноубордисты облюбовали Чкаловскую лестницу для своих покатушек

Спуск на «досках» ребята начинали прямо с объекта культурного наследия. Фото: Михаил ФРОЛОВ

После продолжительных снегопадов Нижний Новгород превратился в настоящий горнолыжный курорт, а рекордные по высоте за 10 лет сугробы стали привлекать поклонников фрирайда. Накануне несколько экстремалов сноубордистов выбрали себе для катания склоны рядом с Чкаловской лестницей.

Спуск на «досках» ребята начинали прямо с объекта культурного наследия: сначала вниз по ступеням, потом заезжали на парапет и спрыгивали с него на заснеженные склоны. Прыжки также совершались и с помощью небольшой трансформаторной будки, практически исчезнувшей под белым покровом.

Со сноубордистами вдоль Чкаловской лестницы по мягкому снегу катался и лыжник, который не только умело съезжал вниз, но и поспевал снимать происходящее на телефон. Эх, чего только не сделаешь для эффектных кадров…

Сразу несколько таких видеороликов тут же облетело соцсети и собрало немало как восторженных, так и негативных отзывов от пользователей. В первую очередь, люди, конечно, обеспокоились о недавно отреставрированной Чкаловской лестнице и стали гадать, не повлияло ли катание экстремалов на её внешний вид.

- Ну конечно, давайте всю лестницу искурочим! Больше негде резвиться? – выразила недовольство местная жительница Татьяна Зудина-Гусева.

Ещё одним беспокойством стала безопасность самих сноубордистов, так как склоны ведут прямо к проезжей части на Нижневолжской набережной.

- Они катаются по склону рядом с лестницей, наверное, потому, что там светлее, ведь лесенка освещена очень хорошо. И всё же проезжая часть внизу представляет опасность, - подметила нижегородка Аня Сучкова.

К слову, на одном из видео можно увидеть, как один из сноубордистом всё-таки получил травму – экстремал порезал себе руку, но ранка оказалась небольшой.

И всё же большинство горожан остались в восторге от фрирайда сноубордистов и хвалили их за занятие спортом. В комментариях часто пестрели следующие комплименты: «Молодцы», «Круто», «Класс» и «Хоть кому-то эти горы снега в радость!».

Тем временем на такой способ развлечения своё внимание уже обратили и власти. Так, «КП-Нижний Новгород» сообщили в управлении делами правительства Нижегородской области, что Чкаловская лестница является объектом культурного наследия и не предназначена для катания сноубордистов или лыжников.

- Помимо вероятности повреждений самой лестницы, за что возможно возложение ответственности в рамках действующего законодательства, катание по ней может быть еще и травмоопасно, как для самих катающихся, так и для окружающих, - рассказали в ведомстве.

Нижегородцев попросили бережно относиться к сохранности Чкаловской лестницы и к безопасности окружающих.

Напомним, что прошлой зимой сноубордисты облюбовали для катания Набережную Федоровского. Ребята съезжали по склону от памятника Жюлю Верну к Благовещенской площади.

Справка «КП»

Фрирайд – свободное катание на сноуборде или горных лыжах вне подготовленных трасс. Считается, что именно при катании по нетронутому снегу наиболее полно раскрываются все возможности сноуборда или горных лыж.

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