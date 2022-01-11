Новую станцию снеготаяния планируют запустить в Нижнем Новгороде в январе 2022 года. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Нижнем Новгороде вот уже вторые сутки продолжаются рекордные снегопады. По оценке синоптиков, столица Приволжья вошла в пятерку городов с самыми высокими сугробами. Их средняя высота составляет 46 сантиметров. Только за последние сутки в регионе выпало 40% месячной нормы осадков. И это явно не предел – снег в Нижнем Новгороде будет идти как минимум до конца недели.

Тем временем городские власти рапортуют о круглосуточной работе дорожных служб – только минувшей ночью снег в городе убирали 574 единицы техники. Еще 707 единиц техники были задействованы в уборке днем 10 января. Всего за последние сутки с улиц города было вывезено свыше 20 тысяч кубометров снега. За время новогодних каникул еще больше – около 150 тысяч кубометров снега. Впрочем, с этим пока не все гладко – на весь город до сих пор работает только одна станция снеготаяния, расположенная на улице Надежды Сусловой в Советском районе. Ежедневно сюда приезжают сотни машин со снегом, однако с нынешними объемами эта станция явно не справляется.

- Сейчас на Гребном канале идет строительство новой станции снеготаяния. На данный момент готова непосредственно камера снеготаяния станции, установлено оборудование, смонтирован корпус канализационной насосной станции, выполнены работы по прокладке подводящего канализационного коллектора, продолжаются работы по прокладке отводящего самотечного канализационного коллектора диаметром 800 мм, - рассказали «КП-Нижний Новгород» в АО «Нижегородский водоканал». – Планируется, что она будет введена в эксплуатацию уже в январе 2022 года.

По сути, ждать осталось считанные дни. Новую станцию возводят прямо рядом с Нижегородской станицей аэрации, так как технологически расплавление снега будет происходить за счет естественной теплоты канализационных стоков. Затем расплавленный снег будет поступать на очистные сооружения.

- Производительность станции будет составлять 7 тысяч кубометров в сутки, что позволит перерабатывать за сезон 300 тысяч кубометров снега. Одновременно на станции смогут разгружаться три машины, - рассказал ранее генеральный директор АО «Нижегородский водоканал» Павел Марков.