В лесополосе под Балахной нашли тело 15-летней девочки, пропавшей восемь лет назад. Фото: СОЦСЕТИ

Эта страшная история тянется с 2013 года – именно тогда в Балахнинском районе пропала 15-летняя девочка, страдающая синдромом Дауна. Напомним, она ушла из дома в поселке Гидроторф в июне 2013 года и больше не вернулась. Ранее девочка дважды убегала из дома: в первый раз ее вернула соседка, во второй пришла назад сама. В третий раз вернуться домой ей было не суждено. К поискам ребенка сразу подключились сотрудники полиции и волонтеры, которые тщательно прочесали все окрестные леса. Но тщетно – отыскать девочку тогда так и не смогли.

Вскоре ЧП вышло на федеральный уровень – расследование взял под свой личный контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. К поискам ребенка подключились военные. Но с мертвой точки дело так и не сдвинулось.

Масла в огонь подливал тот факт, что отец девочки являлся пастырем одной из нижегородских сект. В результате, исчезновение девочки обрастало множеством разных слухов. Горячие головы даже выдвигали предположение - девочка принесена в жертву. Коханюк прошел тест на детекторе лжи. И оснований для задержания мужчины по его итогам не оказалось.

С тех пор прошло уже восемь лет. Мало-помалу о скандальной истории стали забывать. Как вдруг сегодня стало известно – тело девочки нашли в лесополосе под Балахной.

- Осенью 2021 года в лесополосе возле поселка Гидроторф были обнаружены костные останки человека, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. - При проведении судебно-медицинской экспертизы установлено, что повреждений криминального характера на останках не имеется. Родственники пропавшей девочки опознали одежду, в которой был их ребенок в 2013 году. Сейчас назначена молекулярно-генетическая экспертиза, которая должна установить принадлежность останков пропавшей девочке.

По данным следователей, в настоящее время предварительное расследование уголовного дела по факту безвестного исчезновения девочки возобновлено.

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