Два матча «Торпедо» отменили из-за вспышки коронавируса в клубе. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Два ближайших матча хоккейной команды «Торпедо» отменили из-за вспышки коронавируса в клубе. По состоянию на 11 января положительный тест на COVID-19 оказался у тринадцати человек, а накануне случаев заражений в нижегородской команде было всего шесть.

- С целью недопущения распространения в КХЛ COVID-19 Лига приняла решение не проводить матчи «Торпедо» — «Барыс» и «Торпедо» — «Куньлунь Ред Стар», запланированные на 11 и 13 января соответственно, - сообщили в пресс-службе ХК «Торпедо».

Будут ли пропущенные матчи перенесены на более поздний срок, пока неизвестно: это решение будет принимать руководство Лиги.

По данным сайта Континентальной хоккейной лиги, всего из-за коронавируса отменено 15 матчей, которые должны были состояться в ближайшую неделю. Кроме «Торпедо» эпидемия внесла коррективы в календарь команд «Салават Юлаев», «Трактор», «Барыс», «Йокерит», «Автомобилист», «Авангард», «Динамо Рига», «Динамо Минск», СКА, ЦСКА, «Сочи», «Куньлунь Ред Стар», «Металлург». Пока известна только одна новая дата, на которую перенесена встреча «Йокерита» и «Автомобилиста», которая была отменена 3 января: теперь матч состоится 22 января. По остальным матчам решение пока не принято.