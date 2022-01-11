Олимпийский купальник Дины Авериной выставили на продажу за 126 тысяч рублей

В этом купальнике спортсменка выступала с обручем на Олимпиаде. Фото: REUTERS

Купальник художественной гимнастки Дины Авериной, в котором она выступала на Олимпиаде в Токио, выставили на продажу. Стоимость изделия составляет 126 тысяч рублей или 1800 долларов. Объявление опубликовано в инстаграме мастерской Светланы Герасимовой, которая и сшила этот наряд по заказу спортсменки.

Речь идёт о синем купальнике, в котором Дина Аверина выступала с обручем 7 августа 2021 года и по итогам индивидуального многоборья уступила израильтянке Линой Ашрам, став второй.

- Переливы голубых, синих, фиолетовых кристаллов в сочетании с золотом смотрится очень дорого и элегантно. Небольшие воланы с градиентом из голубого в белый цвет придают купальнику нежность. Купальник отлично подойдёт для выступления под классические композиции, - говорится в описании к наряду.

Купальник подойдет спортсменкам с ростом 160-170 сантиметров, обхватом талии 60 сантиметров и обхватом бёдер не более 83 сантиметров.

Купальник уникален и полностью выполнен вручную. Фото: инстаграм студии Светланы Герасимовой

Многих подписчиков поразила цена на купальник: ведь за эту сумму уже можно купить старенькую подержанную машину! Однако, как выяснилось, цена нисколько не завышена.

- Это обычные цены для нашей мастерской. Минимальная стоимость купальника составляет 1000 долларов (это детский купальник – прим.). Работа может получиться дешевле, но лучше ориентироваться на эту стоимость. Если вы заказываете купальник без ограничения бюджета, с задачей, «чтобы из космоса было видно», то стоимость может увеличиться. Некоторые купальники для Дины и Арины Авериных, Александры Солдатовой стоили около 160-180 тысяч рублей, - рассказали в студии Светланы Герасимовой.

Значительную часть от стоимости составляют кристаллы высшего качества, которыми мастерицы вручную расшивают купальники. На одно изделие уходит 2-3,5 тысячи и более камней! Также в цену заложена стоимость ткани, ниток, краски – расписывают наряды также вручную с помощью аэрографа.

Мастерская Светланы Герасимовой «Лана» - известная в мире студия, которая специализируется на пошиве эксклюзивных купальников премиального качества для художественной гимнастики, спортивной акробатики, синхронного плавания, фигурного катания и для шоу-артистов. Каждое изделие мастерицы расшивают камнями и раскрашивают вручную. В общей сложности студия сшила более трех тысяч уникальных купальников для спортсменок со всего мира. В частности, здесь заказывают купальники Дина и Арина Аверины, Александра Солдатова, Саломе Пажава, Влада Никольченко и многие другие.

- Мы создаём уникальные изделия для каждой спортсменки, основываясь на ее пожеланиях, музыке, особенностях фигуры. Когда мы работаем над определённой задачей, то рисуем множество эскизов. В итоге в работу идёт один из них, а остальные мы сохраняем в нашей огромной библиотеке эскизов, - пояснили в студии.

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- Они пришли ко мне, когда им было всего четыре года, - вспоминает тренер Лариса Белова. – В нашем клубе у них сначала занималась мама, потом старшая сестра Полина. А потом привели и Дину с Ариной (подробности).

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