Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 20 января 2022 года: Пятая волна коронавируса началась в Нижегородской области Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

По данным на 01:00 20 января 2022 года, число выздоровевших за минувшие сутки составило всего лишь 42 нижегородца. Общее количество жителей региона, перенесших коронавирус, достигло 224 111 человек.

Также было отмечено 881 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее количество зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 238 257 человек.

К сожалению, количество смертей увеличилось до 10 273 — за последние сутки умерло ещё двадцать шесть нижегородцев.

Примечательно, что за минувшие сутки в 10 муниципалитетах не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

По словам специалистов, регион находится в начале пятой волны коронавируса. Чем это объясняется, и чего ждать дальше рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора Наталья Садыкова.

Тем временем, по состоянию на 19 января, в регионе обнаружено десять случаев заражения новым штаммом коронавирусной инфекции «омикрон».

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