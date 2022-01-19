Водитель «Лексуса» погиб в лобовом ДТП с молоковозом в Дивеевском районе 19 января

Водитель легковой иномарки не справился с управлением и вылетел на встречку. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Страшное ДТП произошло рано утром 18 января в Дивеевском районе – там на 21 километре трассы «Выездное-Дивеево-Сатис» лоб в лоб столкнулись легковой автомобиль «Лексус» и молоковоз. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Стало известно, что примерно в 06:30 инормарку занесло на дороге, затем она вылетела на встречную полосу движения, где столкнулась с автомобилем «Скания», перевозящем молоко в цистерне.

Все обстоятельства ДТП выясняются. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

- В результате ДТП водитель «Лексуса» погиб на месте, - сообщают в ведомстве.

Предполагается, что 58-летний мужчина не справился с управлением «Лексуса» из-за того, что не учел дорожные и метеорологические условия.

В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Водитель «Лексуса» погиб на месте. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Напомним, что вечером 18 января движение в сторону Казани по автодороге М-7 «Волга» в Лысковском районе было перекрыто из-за того, что грузовой автомобиль марки «ДАФ» налетел на отбойник. Через пару часов после аварии транспорт мог проехать на этом дорожном участке в обычном режиме, так как грузовик удалось переместить на обочину.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!