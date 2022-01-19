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Происшествия19 января 2022 11:10

Водитель «Лексуса» погиб в лобовом ДТП с молоковозом в Дивеевском районе 19 января

Столкновение произошло на 21 километре автодороги «Выездное-Дивеево-Сатис»
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА
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Водитель легковой иномарки не справился с управлением и вылетел на встречку.

Водитель легковой иномарки не справился с управлением и вылетел на встречку.

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Страшное ДТП произошло рано утром 18 января в Дивеевском районе – там на 21 километре трассы «Выездное-Дивеево-Сатис» лоб в лоб столкнулись легковой автомобиль «Лексус» и молоковоз. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Стало известно, что примерно в 06:30 инормарку занесло на дороге, затем она вылетела на встречную полосу движения, где столкнулась с автомобилем «Скания», перевозящем молоко в цистерне.

Все обстоятельства ДТП выясняются.

Все обстоятельства ДТП выясняются.

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

- В результате ДТП водитель «Лексуса» погиб на месте, - сообщают в ведомстве.

Предполагается, что 58-летний мужчина не справился с управлением «Лексуса» из-за того, что не учел дорожные и метеорологические условия.

В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Водитель «Лексуса» погиб на месте.

Водитель «Лексуса» погиб на месте.

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Напомним, что вечером 18 января движение в сторону Казани по автодороге М-7 «Волга» в Лысковском районе было перекрыто из-за того, что грузовой автомобиль марки «ДАФ» налетел на отбойник. Через пару часов после аварии транспорт мог проехать на этом дорожном участке в обычном режиме, так как грузовик удалось переместить на обочину.

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