Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
-13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество11 января 2022 22:00

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 12 января 2022 года: Более 10 тысяч коек перепрофилируют под ковид в регионе

Рассказываем последние новости о коронавирусе в Нижнем Новгороде на 12 января
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 12 января 2022 года: Более 10 тысяч коек перепрофилируют под ковид в регионе

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 12 января 2022 года: Более 10 тысяч коек перепрофилируют под ковид в регионе

Фото: Иван МАКЕЕВ

За сутки в Нижегородской области заразились коронавирусом 205 жителей. Долгое время показатели заболеваемости превышали все предыдущие отметки, но за последние три месяца стали снижаться. Общее число больных с диагнозом COVID-19 на сегодня составило 233 732 человека. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

В то же время 474 нижегородца побороли болезнь за минувшие сутки. Суммарно 219 579 жителей региона излечились от COVID-19 полностью от начала пандемии.

Но, к сожалению, 25 человек с болезнью не справились. Общее число жертв вируса в регионе на сегодня – 10 078.

Нижегородская область по-прежнему занимает четвёртое место в рейтинге заболеваемости ковидом по стране. Долгое время показатели заражения уверенно шли на спад, не превышая +150 человек в сутки. Иногда их было даже меньше 100. Затем, за последние полгода, обороты заболеваемости значительно возросли: ежедневно фиксировалось более 700 новых случаев заражения COVID-19 и иногда – больше 800. Теперь же снова отмечено существенное снижение заболеваемости.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области.

Фото: Яндекс

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Более 10 тысяч коек перепрофилируют под ковид в Нижегородской области

В регионе идёт подготовка к мобилизации медперсонала и оборудования (подробнее)

КАРТИНА ДНЯКоронавирус в Нижнем Новгороде 2021: последние новости