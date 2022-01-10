«Запер в подвале и сделал секс-рабыней»: Нижегородскому бизнесмену, обвиняемому в похищении 23-летней девушки, продлили арест

39-летний бизнесмен обвиняется сразу в нескольких преступлениях. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Нижегородский бизнесмен Сергей Свешников, обвиняемый в похищении и изнасиловании 23-летней девушки, останется в СИЗО ещё на два месяца. Как сообщили «КП – Нижний Новгород» в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области, суд продлил ему срок ареста перед Новым годом.

- 24 декабря 2021 года Московским районным судом Сергею Свешникову продлена мера пресечения в виде заключения под стражу по 27 февраля 2022 года включительно, - пояснили «КП – Нижний Новгород» в суде.

Напомним, 39-летний генеральный директор крупной строительной фирмы Сергей Свешников находится в следственном изоляторе с 4 сентября. Его обвиняют сразу по нескольким статьям: «Похищение человека с применением насилия и оружия», «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».

Жертвой преступления стала 23-летняя красавица Елизавета Бабикова. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

По версии следствия, в конце августа он похитил 23-летнюю Елизавету Бабикову и закрыл в подвале гаража, где она провела взаперти десять дней. Всё это время похититель насиловал ее.

- В ходе допросов потерпевшая рассказала следователям о том, что мужчина, угрожая ножом, увез ее на внедорожнике черного цвета в подвальное помещение гаража, где удерживал с момента исчезновения до обнаружения, а также совершал в отношении нее сексуальные преступления, - рассказали в пресс-службе нижегородского СУ СК России.

Гараж, где похититель держал потерпевшую, и машина, на которой она была похищена. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Гараж, в котором узница провела 10 дней, находится в одном из кооперативов на окраине Нижнего Новгорода. Похититель держал красавицу в подвале, который больше похож на бункер или полноценную квартиру. Здесь несколько комнат, есть большая двуспальная кровать, туалет, ванна, стол и даже холодильник. В этом заточении он держал жертву на протяжении десяти дней, время от времени наведываясь для удовлетворения своих потребностей. Чтобы девушка не смогла убежать, он надел на нее наручники. Таким образом тиран превратил красавицу в свою сексуальную рабыню.

Подвал под гаражом больше напоминал бункер. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

За день до того, как полицейские обнаружили пропавшую без вести Лизу в том самом гараже, Свешников на своём «Мерседесе» пустился в бега. Взволнованная супруга заявила о его внезапном исчезновении, в связи с чем сыщики решили проверить его гараж, где и нашли сидящую взаперти девушку. Вскоре задержали и предполагаемого похитителя.

Как удалось выяснить «Комсомолке», девушка занималась эскортом и познакомилась со своим похитителем на тематическом сайте. В открытом доступе анкет Лизы на сайтах знакомств нет, однако в Сети можно найти эротические снимки Бабиковой в ушах зайчика и в наручниках.

Следствие по данному делу продолжается. Следователи разбираются, каков был мотив преступления и есть ли еще пострадавшие от его рук девушки.