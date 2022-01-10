«Пассажира вырезали из искорёженной иномарки»: Два человека погибли в крупной аварии на М-7 под Нижним Новгородом

Два человека погибли в крупной аварии на М-7 под Нижним Новгородом. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Страшная авария произошла в Лысковском районе днем 10 января. Там на трассе М-7 столкнулись сразу три автомобиля: грузовик и две легковушки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области, подразделения которого работали на месте происшествия.

ДТП произошло в 13:20 на 504 километре федеральной трассы «Волга». Как уточнили в МВД, к трагедии привел неосторожный манёвр одного из водителей.

- По предварительной информации, водитель автомобиля «Фольксваген» во время обгона совершил лобовое столкновение с фурой, после чего столкнулся с попутным легковым автомобилем,- рассказали в ГУ МВД России по Нижегородской области.

В результате ДТП водитель и пассажир «Фольксваген» погибли на месте.

В одной из машин зажало пассажира. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Удар был такой силы, что легковушка «Фольксваген» буквально превратилась в груду искореженного металла, а в салоне зажало пассажира, сидевшего около задней правой двери. Мужчину пришлось вырезать из искорёженной иномарки. Пожарные провели деблокирование пострадавшего с помощью специального инструмента.

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД и дорожные службы. На данном участке дороги запущен реверсный режим движения на время ликвидаций последствий аварии.

К сожалению, страшные аварии на этом участке дороги – не редкость. Так, 5 января в 17 километрах от этого места случилась авария, унёсшая жизни трех человек.