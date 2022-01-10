«Убил на почве ревности»: Житель Нижегородской области зарезал жену и пытался покончить с собой

Житель Нижегородской области зарезал жену и попытался покончить с собой. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Настоящая трагедия разыгралась в рабочем поселке Бутурлино в Нижегородской области в минувшие новогодние праздники. Там 60-летний мужчина зарезал свою жену, после чего попытался покончить с собой, но остался жив и оказался на больничной койке.

Как сообщили в СУ СК России по Нижегородской области, инцидент произошел ночью 3 января в одном из домов по улице Муромской. Между проживавшими там супругами разгорелся скандал: пенсионер приревновал свою 53-летнюю жену к сопернику и вонзил в неё кухонный нож. Ранение оказалось смертельным, женщина скончалась на месте.

Увидев, что он натворил, мужчина попытался покончить с собой, но довести до конца задуманное не смог. Его доставили в районную больницу, где он сейчас находится на лечении.

- В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», в ходе расследования которого подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, - пояснили в Следственном комитете.