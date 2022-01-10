Что произошло в Нижнем Новгороде на новогодних каникулах с 1 по 10 января 2022 года. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Вот и промчались долгие новогодние каникулы, которые длились целых десять дней. Сколько за это время было запущено фейерверков и съедено мандаринов – не сосчитать! Многие нижегородцы провели это славное время в кругу родных и близких, полностью погрузившись в атмосферу семейного уюта и отложив подальше гаджеты, новости и соцсети. Для тех, кто выпал из информационной повестки в эти дни, «Комсомолка» рассказывает, какие громкие и интересные события произошли в регионе с 1 по 10 января.

Нижегородская ярмарка стала центром новогодних гуляний. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Главным событием этой зимы стал титул Новогодней столицы России, в качестве которой Нижний Новгород и встретил 2022-й год. Центральной площадкой праздника стала Нижегородская ярмарка, которая превратилась в настоящую сказку. Здесь был открыт каток, где дважды выступали именитые фигуристы в постановках Ильи Авебруха и Татьяны Навки. Тысячи человек посетили Нижегородскую ярмарку за праздники: из-за наплыва желающих на входе образовывались огромные очереди. 9 января титул Новогодней столицы России был торжественно передан Новосибирску.

Титул Новогодней столицы России перешел от Нижнего Новгорода Новосибирску. Фото: Александр Воложанин

Новогодняя ночь в Нижнем Новгороде прошла без каких-либо крупных происшествий и ЧП, однако не обошлось без традиционных травм, полученных при использовании пиротехники. При запуске фейерверков во время праздника пострадали пятеро нижегородцев: они получили ожоги, травму глаза и даже отрыв кончика пальца.

3 января в Белоруссии произошло серьезное ДТП с участием туристического автобуса, в результате которого один человек погиб и более 40 пострадали. Среди пострадавших оказались двое нижегородцев – они с травмами легкой и средней степени тяжести были доставлены в местную больницу.

В первых числах января стало известно, что штамм коронавируса «Омикрон» добрался до Нижегородской области: первый случай заболевания им выявили у 28-летней женщины. Предполагается, что заражение произошло за пределами региона. Пациентку поместили в один из ковид-госпиталей.

4 января в Нижнем Новгороде прошла Рождественская фиеста. Мероприятие состоялось на Стрелке рядом с футбольным стадионом. Свободных полетов не было, но все желающие могли совершить привязной подъем, а также пофотографироваться с аэростатами. «Комсомолка» публиковала фоторепортаж с этого мероприятия, которое, несмотря на лютый мороз, привлекло сотни горожан.

Рождественская фиеста на Стрелке. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Увы, не обошлось в эти дни без трагедий на дорогах Нижегородской области. 5 января в Лысковском районе в ДТП погибли три человека. Там автомобиль «Рено» вылетел на встречку и столкнулся с минивэном «Фольксваген». В результате водитель «Рено» и двое его пассажиров погибли. Во второй машине пострадали двое малышей 2 и 4 лет, а также двое взрослых. Все они были доставлены в больницу.

Под занавес праздничных дней, в ночь на 10 января на Нижний Новгород обрушилась сильная метель, из-за чего первый рабочий день в году начался для нижегородцев с десятибалльных пробок и транспортного коллапса. По прогнозам синоптиков, снегопад будет идти целый день, а к вечеру и вовсе усилится.