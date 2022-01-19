Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 19 января 2022 года: Свыше 37 тысяч детей переболели коронавирусом в Нижегородской области Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным на 01:00 19 января 2022 года, за минувшие сутки на территории региона было выявлено 322 новых случая заражения. Общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 237 376 человек.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 29 человек. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 224 069 жителей Нижегородской области

К сожалению, число умерших выросло до 10 247 человек, ещё двадцать два нижегородца не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Кстати, с начала пандемии коронавирус был подтвержден у более чем 37 тысяч детей из Нижегородской области.

Напомним, что нижегородцам, которые сделали прививку от коронавируса меньше месяца назад, не рекомендовали окунаться в прорубь на Крещение. Это связано с тем, что антитела после вакцинации вырабатываются через 21-40 дней, и в течение этого времени необходимо придерживаться противоэпидемиологических требований.

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