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Происшествия18 января 2022 18:00

Грузовик налетел на отбойник на трассе М-7 в Лысковском районе 18 января

В ходе аварии никто не пострадал, зато движение на дорожном участке оказалось перекрыто
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА
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ДТП произошло около поворота на Асташиху.

ДТП произошло около поворота на Асташиху.

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Серьезная авария произошла вечером 18 января на 517 километре автодороги М-7 «Волга» в Лысковском районе. В 17:23 около поворота на Асташиху грузовик попал в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Изначально в интернете появилась информация, что на трассе столкнулись два грузовика, но позже стало известно, что 52-летний водитель не справился с управлением грузового автомобиля марки «Дав» с полуприцепом и наехал на отбойник.

ГИБДД устанавливает все обстоятельства произошедшего.

ГИБДД устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

- Пострадавших в результате ДТП нет, - подчеркнули в ведомстве. - От удара транспортное средство получило механические повреждения.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Сейчас проводится ликвидация последствий.

Сейчас проводится ликвидация последствий.

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Ранее сообщалось, что движение на Казань на этом участке дороги было перекрыто, а для освобождения проезжей части на место ДТП и вовсе была направлена тяжелая спецтехника.

К 20:55 усилиями дорожных служб часть барьерного ограждения была разобрана, поэтому по стороне дороги на Москву было организовано движение встречных потоков транспорта.

- Ликвидация последствий ДТП продолжается, - уточнили в пресс-службе ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород.

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ДТППроисшествия: ДТП