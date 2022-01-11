Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 11 января 2022 года: 151 нижегородец выздоровел за прошедшие сутки
Фото: Иван МАКЕЕВ
За сутки в Нижегородской области заразился коронавирусом 151 житель. Долгое время показатели заболеваемости превышали все предыдущие отметки, но за последние три месяца стали снижаться. Общее число больных с диагнозом COVID-19 на сегодня составило 233 527 человек. Об этом сообщили в региональном Минздраве.
В то же время 481 нижегородец поборол болезнь за минувшие сутки. Суммарно 219 105 жителей региона излечились от COVID-19 полностью от начала пандемии.
Но, к сожалению, 30 человек с болезнью не справились. Общее число жертв вируса в регионе на сегодня – 10 053.
Нижегородская область по-прежнему занимает четвёртое место в рейтинге заболеваемости ковидом по стране. Долгое время показатели заражения уверенно шли на спад, не превышая +150 человек в сутки. Иногда их было даже меньше 100. Затем, за последние полгода, обороты заболеваемости значительно возросли: ежедневно фиксировалось более 700 новых случаев заражения COVID-19 и иногда – больше 800. Теперь же снова отмечено существенное снижение заболеваемости.
Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области.
Фото: Яндекс
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Более 2,3 млрд рублей субсидий выплачено нижегородским предпринимателям, пострадавшим от COVID-19
Поддержку оказали 4 448 субъектам малого и среднего предпринимательства (подробнее)
Волонтёры поздравили нижегородских врачей с новогодними праздниками
В городе и области проходит акция "Спасибо врачам" (подробнее)