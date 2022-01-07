Парад ростовых кукол прошел в Нижнем Новгороде. ФОТО: Наталья Ворошилова.

Накануне нижегородцы, случайно оказавшиеся на Большой Покровской, стали свидетелями необычного шоу – огромные ростовые куклы в виде новогодних игрушек. Серебряные, золотые, украшенные дивными узорами – все они тут же оказались в центре внимания случайных прохожих. На диковинных колесиках они прокатились под музыку по главной пешеходной улице города, раскланиваясь и посылая нижегородцам воздушные поцелуи. Восторгу горожан не было предела.

- Какое-то ощущение погружения в сказку, что-то, идущее из счастливого детства, подарил мне новогодний Нижний, - признался нижегородец Александр Лапин в соцсетях. - Именно благодаря таким моментам и людям, участвующим в этих представлениях, их открытым лицам и улыбкам.

- Спасибо. Испытали настоящий восторг от увиденного, - поддержала его Ольга Скокова.

Как оказалось, этот парад ростовых кукол являются частью фестиваля «Новогодняя столица-2022», проводимого в этом году в Нижнем Новгороде. В связи с этим празднование проходит с особым размахом.

- Действо проходило в рамках работы на Большой Покровской уличных театров в рамках программы Новогодней столицы, - пояснили «Комсомолке» в региональном правительстве. - Артисты работают на улице с 1 по 8 января ежедневно, но в этот раз все было чуть масштабнее, чем обычно.

Напомним, новогодние мероприятия проходят в Нижнем Новгороде с 10 декабря, когда в столицу Приволжья на своем чудо-поезде приехал Дед Мороз. 11 декабря на Большой Покровской прошел новогодний парад с участием актеров, ростовых кукол, музыкантов. По всему маршруту было расставлено 16 станций, которые передавали историю кузницы снежинок.