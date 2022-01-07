Псевдобанкир развел нижегородцев на 800 тысяч рублей

Сейчас полиция ищет новых пострадавших. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Выгодные условия и высокие ставки по вкладам сыграли злую шутку сразу с пятью нижегородцами – все они попались на удочку псевдобанкира, обосновавшегося в одной из финансовых организаций на улице Родионова в Нижнем Новгороде.

- В конце 2020 и в начале 2021 года в полицию поступило сразу пять заявлений от нижегородцев, ставших жертвами мошенников, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. – Потерпевшие признались, что заключали договоры о вкладах в одной из финансовых организаций на улице Родионова. Там им предлагали более выгодные условия в сравнении с другими банками.

Оформив сделку, нижегородцы вскоре понимали, что лишились всех своих денег. В общей сложности, мошенники забрали у них около 800 тысяч рублей.

- Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - рассказали в полиции. – Уже известно как минимум о пяти пострадавших от действий мошенника. Однако мы не исключаем, что их могло быть и больше. В связи с этим призываем всех нижегородцев, ставших жертвами мошенника, обратиться в полицию.

К слову, сам подозреваемый в совершении этого преступления уже задержан. Им оказался 31-летний безработный из Москвы. Вскоре после преступления он пустился в бега и был задержан только на территории Астраханской области. Сейчас расследование этого уголовного дела продолжается.

КОНКРЕТНО

Куда обращаться, если вы стали жертвами этого преступника?

В этом случае об этом необходимо сообщить в полицию по телефонам 268-26-10, 268-61-10 или по каналу связи «02», либо «102» (с мобильного телефона).