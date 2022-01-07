Резкое похолодание до -16 градусов ожидается в Нижнем Новгороде 8 января. Фото: Анастасия ШИПИЦИНА

Резкое похолодание до -16 градусов ожидается в Нижнем Новгороде 8 января. Уже этой ночью столбики термометров опустятся до – 16 градусов.

- В ночь на 8 января столбики термометров опустятся до – 16 градусов, - предупреждают синоптики. – Днем будет немного теплее – до – 8 градусов.

При этом ненадолго выглянет солнце. Однако вскоре вновь сменится снегом. Такая погода простоит в Нижнем Новгороде всю субботу и воскресенье.

- В ночь на воскресенье столбики термометров опустятся до – 12 градусов, - сообщается в прогнозе. – Днем начнется небольшой снег, и воздух прогреется до – 8 градусов.

Начиная с 10 января, температура воздуха в Нижнем Новгороде будет держаться на отметке – 4…-8 градусов. При этом снова ожидаются сильные снегопады. Так что первый рабочий день в этом году грозит серьезными заторами на дорогах.