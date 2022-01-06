Просто добрые люди

Фото из архива Молодежного совета АПЗ.

Конкурс прошел в регионе второй раз. Организатором выступает Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области совместно с ресурсным центром развития добровольчества региона. На торжественную церемонию награждения финалистов был приглашен председатель Молодежного совета предприятия Артём Канашкин.

Впервые акцию по сбору помощи приюту для бездомных животных на Арзамасском приборостроительном заводе имени П.И. Пландина объявили в феврале 2021 года. В проходной по поручению генерального директора Андрея Капустина активисты молодежной организации установили ящик для сбора средств. А в редакции корпоративной газеты «Новатор» организовали пункт приема корма и средств первой необходимости. Приборостроители быстро откликнулись на призыв молодежи, объединившись общим делом.

– К счастью, сегодня существуют различные программы поддержки многодетных и малоимущих семей, родителей-одиночек, выплаты при рождении детей и многое другое. Однако в провинциальных городах уровень решения проблем, связанных с брошенными животными, остается далек от приемлемого, – подчеркнул Артём Канашкин. – Приятно, что команда Молодёжного совета и неравнодушные заводчане, помогающие нам в этом благотворительном проекте, отмечены наградой областного уровня. Каждый год конкурс «Меняющие мир» собирает большое число сильных участников со всего региона с интересными проектами, у которых можно многому научиться.

Фото из архива Молодежного совета АПЗ

В уходящем году молодежная организация Арзамасского приборостроительного завода усилила работу в социальном направлении, запустив на предприятии несколько благотворительных и экологических акций.

Цифры

40 124 рубля и более 200 кг корма собрали заводчане для приюта «Дом с хвостом» с февраля 2021г.