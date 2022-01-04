Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 4 января 2022 года: Ещё у 232 нижегородцев диагностировали коронавирус за сутки Фото: "КП" Архив

По данным на 01:00 4 января 2022 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 232 383 человека. Только за минувшие сутки на территории региона было выявлено 232 новых случая.

Также, с начала пандемии переболели коронавирусом уже 214 414 жителей Нижегородской области. Число новых выздоровевших пациентов за сутки достигло 1 027 человек.

К сожалению, за последние сутки двадцать девять человек не смогли побороть коронавирусную инфекцию, число умерших сейчас составляет уже 9 874 человек.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области на 4 января Фото: Яндекс

По ежедневной заболеваемости COVID-19 Нижегородская область сейчас занимает четвёртое место. Выше находятся Москва (1 335 человека), Санкт-Петербург (1 341 человек) и Московская область (1 180 человек).