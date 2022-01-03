В Нижегородской области мужчина заблудился в лесу в канун Нового года

В Нижегородской области мужчина заблудился в лесу в новогоднюю ночь Фото: группа Вконтакте поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»

В Нижегородской области мужчина заблудился в лесу в новогоднюю ночь. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

Так, рано утром в пятницу, 31 декабря, в единую дежурно-диспетчерскую службу Володарского района Нижегородской области поступил сигнал тревоги – накануне ночью мужчина вышел из рабочего поселка Решетиха, перешел через железнодорожный переезд и направился в сторону рабочего поселка Юганец.

Стоит отметить, что летом между населенными пунктами есть грунтовая дорога через лес, по которой можно сократить путь, однако зимой ее занесло снегом. Именно это стало причиной того, что мужчина сбился с пути. Несколько часов он блуждал по лесу, прежде чем сделать экстренный звонок по номеру 112.

- Ему рекомендовали идти обратно по своим следам. Телефон был без симки, - уточнили волонтеры.

Добровольцы поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» срочно выехали в лес на поиски. Ситуацию значительно осложнял тот факт, что пропавший мужчина находился без связи. Волонтеры смогли выяснить его примерный путь, собрав информацию от единой дежурно-диспетчерской службы и полиции и опросив местных жителей. Они также обращали особое внимание на все одиночные следы, чтобы сузить область поисков.

Его поиски продолжались около пяти часов – волонтерам удалось найти пропавшего по следам в снегу, он откликнулся на свое имя. Отмечается, что к тому времени мужчина блуждал по заснеженному лесу более десяти часов. К тому времени он уже замерз, а его ботинки и перчатки сильно промокли. Мужчина сильно устал, поэтому остановился и сел на поваленное дерево.

В Нижегородской области мужчина заблудился в лесу в новогоднюю ночь Фото: группа Вконтакте поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»

Добровольцы поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» обернули его спасательным одеялом, помогли согреться и напоили горячим чаем. Это помогло мужчине прийти в себя, набраться сил для того, чтобы самостоятельно выйти из леса. В рабочем поселке Юганец спасательную группу с пропавшим ждала полиция – они доставили пострадавшего до наряда скорой помощи и выяснили все обстоятельства происшествия.