Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 3 января 2022 года: Ещё у 438 нижегородцев диагностировали коронавирус за сутки Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным на 01:00 3 января 2022 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 232 151 человек. Только за минувшие сутки на территории региона было выявлено 438 новых случаев.

Также, с начала пандемии переболели коронавирусом уже 213 387 жителей Нижегородской области. Число новых выздоровевших пациентов за сутки достигло 1 126 человек.

К сожалению, за последние сутки двадцать один человек не смог побороть коронавирусную инфекцию, число умерших сейчас составляет уже 9 845 человек.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области на 3 января Фото: Яндекс

По ежедневной заболеваемости COVID-19 Нижегородская область сейчас занимает четвёртое место. Выше находятся Москва (1 824 человека), Санкт-Петербург (1 468 человек) и Московская область (1 364 человека).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!