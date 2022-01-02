Ребёнок пострадал при запуске фейерверков в Нижегородской области 1 января Фото: "КП" Архив

Ребёнок пострадал при запуске фейерверков в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно полученной информации, в субботу, 1 января, в Выксе во время запуска фейерверков пострадал 9-летний ребенок. Причиной стало нарушение правил безопасности при запуске пиротехники.

Известно, что пострадавшему мальчику обожгло руки залпом римской свечи. К счастью, ребёнок остался жив, а в госпитализации он не нуждался. Медики ГБУЗ НО Выксунская ЦРБ осмотрели ребенка и направили его на амбулаторное лечение. 9-летний ребенок получил ожоги обеих кистей рук 1 степени.

- При пуске залпов римской свечи произошла задержка вылета последнего заряда, ребёнок подошёл к пиротехническому изделию - последний вылетевший снаряд и попал мальчику в руки, - уточнили в ведомстве.

Главное управление МЧС России по Нижегородской области призывает население соблюдать элементарные правила пожарной безопасности при запуске пиротехнических изделий! Помните, что использовать пиротехнику можно только на улице, при этом необходимо изучить инструкцию по применению и четко ей следовать. Не доверяйте запуск петард детям! Помните, продажа пиротехнических изделий детям до 16 лет – категорически запрещена! Чтобы праздники не обернулись трагедией, берегите себя и своих близких!

Напомним, что первый день нового года оказался омрачен для пяти нижегородцев серьезными травмами, полученными во время запуска салютов. Так, за минувшие сутки зарегистрировано уже 5 несчастных случаев. Трое из пострадавших оказались на больничной койке.