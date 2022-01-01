Ожоги, травма глаза и отрыв пальца: пятеро нижегородцев пострадали от пиротехники в новогоднюю ночь

Пятеро нижегородцев пострадали от пиротехники в новогоднюю ночь. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Празднование Нового года обернулось увечьями для пятерых нижегородцев, которые пострадали во время запуска праздничных фейерверков и петард. Трое из них оказались на больничной койке, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Примечательно, что все пострадавшие – взрослые люди в возрасте от 34 до 43 лет. Трое из них получили ожоги, один – травму глаза и еще один человек – отрыв кончика пальца.

Одно из происшествий случилось в Советском районе на бульваре 60 лет Октября. Там 43-летний мужчина получил ожог кисти правой руки бенгальским огнем. Он был доставлен в Институт травматологии ПИМУ.

Аналогичный случай произошел в квартире одного из домов по улице Генерала Зимина в Канавинском районе. Там 38-летний мужчина решил зажечь бенгальский огонь прямо в комнате и получил ожоги руки. От госпитализации он отказался.

А 34-летний житель поселка Ковернино и вовсе взял сразу пять бенгальских огней и одновременно зажег их. Как результат – термический ожог левой кисти 1-2 степени, однако госпитализация ему не потребовалась.

Неспокойно было и на улице Адмирала Васюнина в Нижнем Новгороде. Там 39-летняя женщина получила травму глаза от разорвавшейся петарды. Она госпитализирована в больницу №35.

В одном из дворов на улице Родионова разрывом петарды оторвало ногтевую фалангу на пальце правой руки 39-летнему мужчине, его также доставили в больницу №35.

ГУ МЧС России по Нижегородской области напоминает о необходимости соблюдения всех мер безопасности при запуске фейерверков. Это должен делать только взрослый и в трезвом состоянии, а пиротехническая продукция должна быть сертифицирована.