Нижегородец Олег Пикунов создал гимн Новогодней столицы России-2022

Олег Пикунов поздравил Нижний Новгород с Новым годом. Скриншот с видео "Нижний Новгород, танцуй!".

Олег Пикунов из Нижнего Новгорода написал музыкальную композицию «Нижний Новгород, танцуй!» в честь 800-летия города и приближающегося Нового года. Выступление Олега показали по региональному телевидению, и новая песня так понравилась людям, что ее решили сделать гимном Новогодней столицы России-2022, которой стал Нижний Новгород.

В торжественной обстановке автору слов и музыки вручили сертификат о том, что именно он является автором новогоднего гимна, а также благодарственное письмо.

- Для меня это не просто честь, а подарок судьбы! – не скрывает эмоций Олег, - Даже не могу передать словами все эмоции. Я очень сильно люблю наш великий город. Я простой обыкновенный человек, у меня нет миллионов, чтобы что-то материальное городу подарить, а вот вложить частичку своей души в песню, которая стала не просто подарком, но и гимном - для меня это было очень важно.

Идея написать песню про новогодний Нижний Новгород родилась около двух недель назад, когда Олег ехал по городу и наблюдал за тем, как улицы преображаются к праздникам.

- Началась эта предновогодняя суета и меня она поглотила. Я почувствовал приближающийся Новый год и подумал: «Ну как, у нас 800 лет Нижнему Новгороду в этом году исполняется. Город стал Новогодней столицей России. Для нас сделали очень много подарков в этом году. Ну а я что же, ничего не могу сделать?». Я приехал домой, лег спать и не смог уснуть. В голове сам по себе зазвучал мотив этой песни, - продолжил собеседник.

Он взял бумагу и ручку и за считанные часы буквально на одном дыхании написал и музыку, и слова.

-На следующий день позвонил саунд-продюсеру и другу Александру. У нас состоялся такой диалог:

- «Саш, это будет ужасно, если мы не поздравим с 800-летием наш любимый город!»

- «Я готов поучаствовать в проекте. Пишем песню?»

- «Песня уже готова, музыка и слова все есть»

- «Без проблем! Давай, приезжай!»

Мы с ним порепетировали, и буквально через день записали эту песню. После этого, как раз на мой День рождения, 15 декабря, записывали телепередачу «День за днем» для «Волги» и ННТВ, посвященную моему творчеству. В завершении программы я исполнил эту песню, - добавил автор.

После этой телепередачи нижегородец подумал о том, что песня-то есть, а вот клипа к ней нет. До праздника остались считанные дни. Что же делать?

- Я предложил студентам-иностранцам из НГЛУ имени Добролюбова сняться в моем клипе. Они с удовольствием согласились, хотя некоторые даже по-русски не очень хорошо говорят. В клипе вы можете увидеть ребят из Алжира, Египта, Таджикистана и Зимбабве. Надеюсь, никого не забыл. Они же и помогали монтировать клип. Управились примерно за день, - добавил он.

Видеоролик, по словам автора, получился скорее любительским, но добрым и душевным. Также он выразил надежду, что, если песня людям понравится, ее и в дальнейшем будут включать на праздниках, и она будет поднимать людям настроение. В заключение Олег Пикунов поздравил нижегородцев с наступающим 2022 годом:

- Я желаю, чтобы следующий год был очень творческим, позитивным. Чтобы у них было крепкое здоровье. Пусть у них каждый год будет праздничное настроение, как в Новогоднюю ночь. Пусть каждый день приносит только приятные сюрпризы и много любви. С Новым годом!