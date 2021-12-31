Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 31 декабря 2021 года: Ещё у 449 нижегородцев диагностировали коронавирус за сутки Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным на 01:00 31 декабря 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 231 117 человек. Только за минувшие сутки на территории региона было выявлено 449 новых случаев.

Также, с начала пандемии переболели коронавирусом уже 210 111 жителей Нижегородской области. Число новых выздоровевших пациентов за сутки достигло 1 001 человек.

К сожалению, за последние сутки двадцать два человека не смогли побороть коронавирусную инфекцию, число умерших сейчас составляет уже 9 776 человек.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области на 31 декабря Фото: Яндекс

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (21 462) и на Бору (11 051). Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (496) и Спасском районе (498).

Районом Нижнего Новгорода с наибольшим количеством зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией является Автозаводский (21 384), за прошедшие сутки там выявили 89 новых случаев.

По ежедневной заболеваемости COVID-19 Нижегородская область сейчас занимает четвёртое место. Выше находятся Москва (2 661 человек), Санкт-Петербург (1 532 человека) и Московская область (977 человек).

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