«Мы стремимся создавать максимально комфортные условия»: Как крупное предприятие повлияло на жизнь в маленьком нижегородском посёлке

Школа в Балахонихе преобразилась несколько лет назад. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Балахониха – небольшой посёлок численностью населения чуть более 700 человек, расположенный в 35 километрах от города Арзамаса Нижегородской области. Еще с десяток лет назад молодые семьи стремились уехать отсюда в поисках лучших условий для себя и своих детей, но сегодня в этом нет необходимости, ведь здесь работают современные школа и детский сад, а для досуга есть хороший дом культуры. В 2014 году эти объекты были отремонтированы при участии АО «Транснефть – Верхняя Волга», нефтеперекачивающая станция которой расположена в посёлке.

- Посёлок Балахониха – это наш первый подобный проект комплексного развития территории, когда были сделаны одновременно школа, детский сад, дом культуры и фельдшерский пункт, площадки, дорога и благоустройство. Здесь живут наши сотрудники, а садик и школу посещают их дети, поэтому мы стремимся создавать максимально комфортные условия для них, - пояснил начальник службы общественных коммуникаций АО «Транснефть – Верхняя Волга» Алексей Родин.

Станция

В посёлке находится нефтеперекачивающая станция (НПС), которая так и называется – «Балахониха». Она была введена в эксплуатацию в 1967 году и имеет две насосные станции, первая из которых перекачивает нефть по магистральному нефтепродуктопроводу «Горький – Рязань-1», а вторая являлась частью нефтепровода «Горький – Рязань-2», но в 2016 году была законсервирована, а трубопровод переоборудован для транспортировки автомобильного бензина. НПС расположена на площади более 14 гектаров и обслуживает 110 километров магистральных нефтепроводов.

Нефтеперекачивающая станция "Балахониха". Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Сейчас на станции работают более 90 человек – почти все из числа местных жителей.

Школа

Капитальный ремонт в Балахонихинской основной школе был выполнен за счет благотворительной помощи ПАО «Транснефть» в 2014 году. После реконструкции здесь появились уютные классы, оборудованные по последнему слову техники, современный спортзал и столовая. Дело в том, что раньше Балахонихинская школа была единственной во всём районе, где не было столовой.

- На большой перемене ребята были вынуждены ходить домой обедать, поэтому мы очень рады появлению столовой в школе. Готовят наши повара очень вкусно, всё по-домашнему. У нас питается 100% детей, - рассказала директор МБОУ «Балахонихинская основная школа» Людмила Семёнова.

После ремонта в школе появилась столовая. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

В Балахонихинской школе учится всего 47 детей – своих подопечных директор школы ласково называет «наша большая семья». Сейчас в школе карантин по ОРВИ, и занятия проходят дистанционно, но ребята уже наверняка соскучились по уютным классам, где есть всё необходимое для учёбы.

- Мы закупили нужное оборудование для уроков: мультимедийные доски, цифровую лабораторию, необходимые препараты для уроков химии, микроскопы для кабинета биологии, ноутбуки и моноблоки для класса информатики, - рассказала Людмила Семёнова.

Сейчас в Балахонихинской школе обучаются 47 человек. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Также здесь был оборудован современный спортивный зал для занятий физкультурой, раздевалки и даже душевая. Немаловажен тот факт, что «Транснефть», практически подарив жителям Балахонихи новую школу, не забывает её и ежегодно оказывает спонсорскую помощь в приобретении необходимого оборудования и инвентаря. Вот и в преддверии Нового года представители АО «Транснефть – Верхняя Волга» привезли с собой подарки: шахматы, шашки, шахматные часы, а также наборы для настольного тенниса.

- Нам очень приятно получить такие подарки, поскольку они станут отличным подспорьем для ребятишек, которые занимаются в шахматном кружке «Белая ладья» при школе. Этот кружок пользуется большим интересом у детей, чему мы очень рады, ведь шахматы развивают интеллект, - поблагодарила представителей компании директор школы Людмила Семёнова.

А ракетки и мячи для настольного тенниса пригодятся всем без исключения: в рекреации школы стоит теннисный стол, на котором ребятишки играют в теннис на перемене.

Детский сад

До ремонта воспитанники Балахонихинского детского сада спали на раскладушках, а веранды были в аварийном состоянии. Однако в 2014 году всё круто поменялось: здесь была сделана полная реконструкция, а также появился новый пристрой.

- Теперь у нас есть красивые группы, современный пищеблок, столовая, медицинский кабинет с изолятором, музыкальный зал. Столь масштабные преобразования без участия «Транснефти» были бы просто невозможны! – говорит заведующая Балахонихинского детского сада Наталья Полевова.

Детский сад также не остался без подарка - компания вручила заведующей Наталье Полевовой детский бизи-борд. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Сейчас в садике работает одна разновозрастная группа: ребятишки в возрасте от двух до семи лет находятся все вместе, а на занятия их забирают небольшими группами в соответствии с возрастом. Пока одни занимаются, другие играют в группе.

Группы разделены на игровую и учебную части. В первой множество игрушек, во второй – мультимедийная доска и всё необходимое оборудование.

Сотрудники АО «Транснефть – Верхняя Волга» продолжают навещать и поддерживать Балахонихинский детский сад и по сей день. Так, например, на Новый год компания подарила садику бизи-борд в виде развивающего домика для малышей.

Дом культуры

Еще одна радость жителей поселка Балахониха – дом культуры, который был полностью отремонтирован при содействии «Транснефти» в 2018 году.

- Здесь остались только стены и крыша, которая была отремонтирована ранее, а всё остальное появилось после реконструкции, - рассказал директор МБУК «Абрамовский КДК» Александр Усимов. - Были полностью сделаны отопление, противопожарная система, появился современный актовый зал с современным световым и звуковым оборудованием, и детская площадка на территории дома культуры.

Директор МБУК "Абрамовский КДК" Александр Усимов. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Сейчас в доме культуры занимаются 80 человек: здесь работают девять кружков разной направленности: танцевальный, вокальный, театральный, декоративно-прикладного искусства и другие.

Как отметил глава Арзамасского муниципального района Владимир Ершов, между администрацией района и компанией «Транснефть» сложились многолетние партнерские отношения.

- Компания «Транснефть» вносит заметный вклад в развитие района. Благодаря ей были отремонтированы три крупных объекта, которые составляют социальный каркас населенного пункта. Все они в великолепном состоянии по сей день, потому что качество ремонта высочайшее. «Транснефть» – яркий пример компании, которая осознает важность социальных инициатив такого рода, - подытожил Владимир Ершов.