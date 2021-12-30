Две семьи с детьми отравились угарным газом в Нижегородской области. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сразу две семьи отравились угарным газом в Нижегородской области вечером 29 декабря. Инциденты произошли в Павлове и Нижнем Новгороде, сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик0-Гусейнов в своем Instagram.

В 21:35 поступила информация, что в городе Павлово в одном из домов на улице Фаворского четыре человека отравились угарным газом, в их числе двое детей. Примерно в это же время аналогичный случай произошел в Нижнем Новгороде на улице Чаадаева – пострадали взрослый и ребенок.

- Все пострадавшие госпитализированы в лечебные учреждения, - уточнил Давид Мелик-Гусейнов.

В последнее время в регионе участились случаи отравления людей угарным газом. Так, в Нижнем Новгороде пострадала женщина и четверо её детей, на Бору угарным газом отравились трое взрослых и 10-летний ребенок. А в Лыскове 23-летняя девушка погибла от отравления газом.