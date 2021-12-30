Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 30 декабря 2021 года: В Нижегородскую область поступила новая партия вакцин «ЭпиВак» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным на 01:00 30 декабря 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 230 668 человек. Только за минувшие сутки на территории региона было выявлено 377 новых случаев.

Также, с начала пандемии переболели коронавирусом уже 209 110 жителей Нижегородской области. Число новых выздоровевших пациентов за сутки составило 921 человек.

К сожалению, за последние сутки двадцать восемь человек не смогли побороть коронавирусную инфекцию, число умерших сейчас составляет уже 9 754 человека.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области на 30 декабря Фото: Яндекс

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске и на Бору. Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе и Спасском районе.

По ежедневной заболеваемости COVID-19 Нижегородская область сейчас занимает четвёртое место. Выше находятся Москва (1 798 человек), Санкт-Петербург (1 526 человек) и Московская область (1 342 человека).

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