Телефонные мошенники развели музейного работника из Городца на 600 тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ежедневно сотни людей становятся жертвами телефонных мошенников, которые представляются сотрудниками банков и выманивают у граждан крупные суммы денег. И вроде бы все знают об этой схеме, но обманутых меньше не становится.

Вот и 51-летняя работница культуры из Городца Надежда Фёдорова* слышала о подобных «разводах», но при этом сама стала жертвой аферистов. В один из дней ей на телефон через вайбер позвонил мужчина, который представился сотрудником службы безопасности одного небезызвестного банка. Он назвал свои имя и фамилию и сообщил, что от имени Надежды была якобы оформлена заявка на кредит в 300 тысяч рублей. Женщина работает смотрителем в городецком историко-художественном музейном комплексе и, имея скромную зарплату, была шокирована известием о том, что теперь должна такую огромную сумму банку.

Однако собеседник поспешил её успокоить: дескать, операцию можно отменить, если перечислить деньги на некий «безопасный банковский счёт». Только для этого требовалась сумма уже в 621700 рублей. Конечно, таких денег у Надежды не было, и перепуганная нижегородка на ватных ногах отправилась в ближайший банк. Оформила кредит и отправила всю сумму на указанный мошенниками счет.

- Номер, с которого звонил мошенник, зарегистрирован в Санкт-Петербурге и в базе данных «дистанционное мошенничество» не значится. Сейчас подготовлены ходатайства в суд с целью установления владельцев номера телефона и банковского счета, на который были переведены деньги, - рассказал «КП – Нижний Новгород» источник.

*имя изменено.