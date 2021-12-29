«Всех перестреляю!»: Полиция проводит проверку после угроз 16-летнего нижегородца в соцсети

Полиция начала проверку по факту угроз 16-летнего нижегородца в соцсети. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Нижегородской области полиция проводит проверку в отношении 16-летнего подростка, который угрожал в интернете застрелить своего оппонента и даже демонстрировал фотографию пистолета. Об этом «КП – Нижний Новгород» сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел несколько дней назад в Арзамасе. Подозрительные сообщения увидела инспектор по делам несовершеннолетних, которая мониторила соцсети. В одной из групп она нашла посты 16-летнего Романа К.*, который угрожал расправой в переписке. «Всех перестреляю!» - написал Роман и для пущей убедительности приложил фотографию пистолета.

Оперативники немедленно вычислили адрес подростка и нагрянули к нему домой. Как выяснилось, у мальчика не самая благополучная семья: его мать привлекалась к «административке» за пьянки и невыполнение родительских обязанностей, а сам юноша с 2019 года состоит на учёте в отделе по делам несовершеннолетних и попадал в поле зрения полиции из-за курения в общественных местах.

- При опросе Роман К. пояснил, что по переписке у него произошла ссора с малознакомым человеком и, желая продемонстрировать свою силу, он скачал из интернета фотографию пистолета и вместе с угрозами отправил ему, однако ничего такого делать, по его словам, он не собирался, - рассказал «КП – Нижний Новгород» источник.

Правоохранители осмотрели квартиру юноши, но никакого оружия там не нашли. Сам парень говорит, что никаких пистолетов у него нет и никогда не было, однако полиция начала проверку по факту инцидента. Сейчас оперативники изучают телефон, который был изъят у подростка.

*имя изменено.

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Подозреваемого обвинили в совершении преступлений, предусмотренных уголовными статьями «Содействие террористической деятельности», «Угроза применения насилия в адрес представителя власти», «Оскорбление представителя власти» и «Незаконное хранение взрывчатых веществ» (подробности).