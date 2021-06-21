«Одет в танковый комбинезон»: Солдат-срочник Владимир Кондрашов пропал в воинской части в Мулино. Фото: СОЦСЕТИ

В Нижегородской области 19-летний солдат-срочник Владимир Кондрашов ушел с полигона в воинской части в Мулино и больше не вернулся. Сейчас к его поискам уже подключились волонтеры.

- 17 июня молодой человек ушел с территории полигона воинской части в поселке Мулино и больше не вернулся, - говорится в сообщении поисково-спасательного отряда «Волонтер-НН». – Может находиться в Дзержинске. В день исчезновения был одет в черный танковый комбинезон. При себе рюкзак.

Напомним, за последние несколько лет это уже второй случай исчезновения солдата-срочника в Мулино. В сентябре 2019 года там бесследно исчез 19-летний Евгений Демин, приехавший из Наро-Фоминска.

- 20 сентября, находясь на учениях в поселке Мулино, рядовой Евгений Демин покинул лагерь воинской части и более в него не возвращался, - через пять дней после исчезновения солдата появилось объявление в социальных сетях. - По имеющейся информации военнослужащий направляется автостопом домой в город Вятские Поляны. Самовольное оставление части является уголовно-наказуемым преступлением, но никто не хочет ломать ему судьбу. Поэтому просим всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении солдата, связаться с нами. И тем самым уберечь его от тюремного заключения.

Поначалу многие всерьез полагали, что парень дезертировал. Однако отыскать его не удалось ни через месяц, ни через год.

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