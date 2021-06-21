Территорию возле Мещерского озера благоустроят к юбилею Нижнего Новгорода

Территорию возле Мещерского озера благоустроят к юбилею. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Новая территория для пешеходных прогулок совсем скоро появится в Нижнем Новгороде. Речь идет об участке возле Мещерского озера. Его планируется благоустроить к 800-летию города.

- На электронной торговой площадке «Фабрикант» 18 июня начался сбор заявок на участие в открытом запросе предложений на разработку проекта и благоустройства территории вблизи Мещерского озера, - рассказали в региональном правительстве. – Речь идет об участке, ограниченном Мещерским бульваром, улице Пролетарской, улице Карла Маркса. Ее условная граница проходит от дома № 7 по Мещерскому бульвару до дома № 30 по улице Карла Маркса. Эта территория находится за детским театром «Вера». Раньше она никогда не благоустраивалась.

Как следует из документации, начальная цена договора составляет 20,9 миллионов рублей. Подать заявки на участие можно до 24 июня. Итоги запроса предложений будут подведены 15 июля. Все работы подрядчик должен будет выполнить за месяц – к середине августа.

- Мещерское озеро – это памятник природы регионального значения, поэтому нуждается в особом подходе, - пояснили в правительстве. – После благоустройства вместо пустынной территории здесь планируется создать новое общественное пространство для прогулок и занятий спортом.

Планируется, что после проведенных работ улица Карла Маркса будет соединена с Мещерским бульваром единой пешеходной линией. Саму территорию очистят от мусора и обустроят там зоны тихого отдыха.

- В соответствии с концепцией, здесь должны появиться скамейки, урны и беговая дорожка, - рассказали в правительстве. – Также будет проведено дополнительное озеленение, появится дополнительное освещение и мощение.

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