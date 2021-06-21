Обитатели нижегородского зоопарка спасаются от аномальной жары фруктовым льдом

Из-за аномальной жары обитателей нижегородского зоопарка угостили фруктовым льдом. Фото: Зоопарк "Лимпопо"

Вот уже несколько дней как в Нижнем Новгороде установилась аномальная жара. Днем столбики термометров поднимаются до +34 градусов. Справляться с капризами погоды нелегко не только людям, но и животным. Чтобы хоть как-то помочь изнывающим от зноя зверушкам, в нижегородском зоопарке «Лимпопо» решили угостить их фруктовым льдом.

- Это лакомство мы им готовим уже не первый год, - рассказали «Комсомолке» сотрудники зоопарка. – От жары это лучшее средство. Чаще всего мы его даем приматам и хищникам: белым и бурым медведям, орангутанам и лемурам.

Готовить фруктовый лед начинают еще накануне. Фото: Зоопарк "Лимпопо"

Рецепт чудо-лакомства для пушистых красавчиков прост – варим компот из натуральных ягод или сухофруктов, разливаем его по формочкам и отправляем на ночь в морозильник.

- Это полностью натуральный продукт, - объясняют сотрудники зоопарка. – Его одинаково любят и медведи, и обезьянки. Вот разве что порции у лемуров чуточку меньше – размером с баночку из-под йогурта.

Больше всего лакомство пришлось по вкусу белой медведице Аяне. Фото: Зоопарк "Лимпопо"

За день животные с удовольствием вылизывают все запасы припасенного ночью лакомства. Так что к следующему дню приходится варить новую порцию компота. И прогнозы синоптиков пока неутешительные – такая погода в Нижнем Новгороде простоит как минимум до конца недели.