«Ла-Ла Ройка 2»: Жители нижегородской деревни Ройка сняли видеоролик о вакцинации от коронавируса

жители Ройки сняли видеоролик о вакцинации Фото: скриншот с видео

Жители деревни Ройка в Кстовском районе Нижегородской области сняли второй клип о проблемах деревни. В этот раз авторы «Ла-Ла Ройки 2» затронули тему вакцинации, да и вообще медобслуживания в этом населенном пункте. Как указано в титрах, в Ройке нет ни медпункта, ни даже аптеки и это проблема не одного населенного пункта.

-В одном только Кстовском районе Нижегородской области таких населенных пунктов больше ста. Их население – около 50 тысяч человек. В России тысячи таких деревень и поселков, чьи жители не имеют оперативного доступа к медицинской помощи, - говорится в титрах.

По сюжету клипа, в деревне появился мобильный пункт вакцинации от коронавируса и это стало настоящим праздником для жителей - все сразу же стали делать прививки и устроили праздник с танцами. Съемки клипа длились несколько дней, в них приняли участие местные жители, сотрудники ГБУЗ НО «Городская поликлиника №7» и волонтеры. Как отметили медработники в кадре, местные жители хорошо себя проявили и активно вакцинировались.

- Я бы хотел сказать, что все прошло хорошо, я очень восхищен реакцией людей из этой деревни, - рассказал волонтер Нэйт Шарифф.

Отметим, что тема вакцинации в регионе набирает актуальность. Совсем недавно глава региона Глеб Никитин внес изменения указ «О введении режима повышенной готовности». Новые правки не позволяют нижегородцам даже жениться без прививки.

Что же касается жителей Ройки, вакцинация – это не единственная тема, которую местные жители затрагивают в своих клипах. Первый видеоролик «Ла-Ла Ройка» повествовал о центральной улице деревни, которая неожиданно стала оживленной трассой.