Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 20 июня 2021 года: за сутки в регионе заразился еще 231 человек

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 20 июня 2021 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным на 01:00 20 июня 2021 года, за минувшие сутки на территории региона было выявлен 231 новый случаев заражения. Общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 121 469 человек.

Напомним, что с начала пандемии переболели коронавирусом уже 114 756 жителей Нижегородской области. Число новых выздоровевших пациентов составило 129.

К сожалению, за последние сутки двадцать человек не смогли побороть коронавирусную инфекцию, на данный момент число умерших выросло до 3 957 человек.

Статистика зараженных по коронавирусу на 20 июня Фото: Яндекс

На данный момент наибольшее количество заболевших covid-19 все также находится в г. Дзержинск и г. Бор, а наименьшее количество зараженных человек – в Первомайском и Спасском районах. Сейчас Нижегородская область занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом, уступая место Москве (9056 новых случаев), Московской области (1254 новых случаев) и Санкт-Петербургу (970 новых случая).

Напомним, что около 400 тысяч жителей Нижегородской области сделали прививку от новой коронавирусной инфекции COVID-19. При этом 330 тысяч из них уже успели получить оба компонента вакцины. Власти приняли решение ввести новые ограничения из-за коронавируса в связи с ростом числа заболевших в Нижегородской области. С начала пандемии COVID-19 побороли уже 114 756 жителей Нижегородской области.