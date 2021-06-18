Чемпионский кубок «Зенита» прилетит в Нижний Новгород

Кубок чемпионов РПЛ привезут в Нижний Новгород

Футбольный клуб «Зенит» вместе со своим глобальным партнером, авиакомпанией «Россия», привезут в Нижний Новгород главный футбольный трофей страны – Кубок чемпионов Российской Премьер-Лиги. 18 июня болельщиков ждет встреча со знаменитым полузащитником сине-бело-голубых, тренером Вячеслав Мельниковым.

Нижний Новгород вновь станет одним из городов России, вошедших в грандиозное турне Кубка чемпионов РПЛ. Вместе с самыми известными игроками «Зенита» спортивная награда проедет через всю страну, от Тихого океана до Санкт-Петербурга.

Праздник футбола стартует в Нижнем Новгороде в 14 часов на интерактивной площадке «800 до 800», расположенной на Нижневолжской набережной. Вячеслав Мельников представит новый трофей «Зенита», пообщается с нижегородцами и проведет автограф-сессию для болельщиков. Участников встречи ждут интерактивная программа и розыгрыш сувениров от клуба «Зенит» и его партнера. Вход на праздник свободный.

Турне спортивного трофея по стране началось в День России – 12 июня. Кубок чемпионов РПЛ уже побывал во Владивостоке, Тюмени и Челябинске. После Нижнего Новгорода он 21 июня отправится в Самару, а 25-26 июня пройдут фан-встречи с болельщикам Санкт-Петербурга. Кстати, маршрут турне совпадает с полетной программой партнера ФК «Зенит» авиакомпании «Россия» из Москвы и Санкт-Петербурга.