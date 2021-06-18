Фестиваль «Столица закатов» в Нижнем Новгороде 19 июня 2021: программа, ограничения, правила прохода

19 июня состоится второй день работы фестиваля "Столица закатов", но попасть туда смогут не все. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Фестиваль «Столица закатов» состоится в Нижнем Новгороде 19 июня. Второй выходной подряд здесь, на Нижневолжской набережной, соберутся жители и гости города, чтобы встретить закат, послушать хорошую музыку и вдоволь потанцевать. Однако ввиду новой волны коронавирусных ограничений, принятых губернатором Глебом Никитиным, посетить вечеринку под открытым небом смогут не все. Рассказываем, какая программа ждет нижегородцев на «Столице закатов» 19 июня и как туда попасть.

Второй день фестиваля в эту субботу начнется также в 19:00 и продлится до 22:30 – в это время начнется фейерверк. Приглашенной звездой в этот раз станет Леонид Агутин.

Расписание второго дня фестиваля «Столица закатов»:

19.00 – The Diamonds (Нижний Новгород)

20.15 – DJ Topchy (Нижний Новгород)

21.15 – Леонид Агутин

22.30 – фейерверк от пиротехнической команды «Пиротехнические дворы Петергофа».

Условия посещения

Из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом пускать на фестиваль будут только по специальным браслетам, которые нужно будет получить в специальных пунктах, расположенных вблизи площадки проведения мероприятия, по маршруту движения пешеходных потоков. Эти пункты начнут работать в 10:00 19 июня – их будет несколько с разных сторон.

Согласно новым требованиям, люди на массовые мероприятия допускаются только при предъявлении оригинала (или QR-кода с «Госуслуг») одного из следующих документов:

- сертификат профилактической прививки от COVID-19;

- отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР (срок действия - не более 3-х дней);

- отрицательный результат экспресс-теста на антигены вируса SARS-CoV-2 (срок действия - не более 3-х дней);

- результат исследования на наличие иммуноглобулинов IgG к COVID-19 в диапазоне положительных референсных значений применительно к тест-системе, использованной при проведении указанного исследования (срок действия - не более 60 дней);

Также при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность: паспорт или водительские права.

Пункты выдачи браслетов: адреса, график работы

Время работы пунктов выдачи подтверждений 19 июня – с 10:00 до 22:00. Пункты расположатся вдоль Нижневолжской набережной:

- напротив здания бывшей швейной фабрики «Маяк» (2 пункта);

- с боковой стороны Речного вокзала (2 пункта);

- на площади Маркина (4 пункта);

- напротив ресторана «Плакучая ива» (1 пункт).

Экспресс-тест на месте

Если у вас нет прививки и вы ничего не знаете об антителах, а на фестиваль очень хочется – организаторы предлагают сдать экспресс-тест на COVID-19 на месте. Для этого в районе набережной будут работать два пункта, где это можно сделать - напротив здания бывшей швейной фабрики «Маяк» и напротив ресторана «Плакучая ива». Они будут открыты также с 10:00 до 22:00.

Правда, удовольствие это не бесплатное, да и вообще – не из дешевых. За манипуляцию придется отдать 1250 рублей, и уже через 5-10 минут будет готов результат. Если тест отрицательный – вам здесь же дадут браслет, с которым вы пойдете на фестиваль. Срок действия такого теста составляет не более 72 часов. Имейте в виду, что оплатить его можно будет только бесконтактным способом.

Организаторы уточняют, что форма подтверждения в виде браслетов будет действовать только на завтрашний фестиваль. Для посещения последующих дней «Столицы закатов» будет разработан «универсальный документ посетителя мероприятий», который будет служить проходкой на площадку.